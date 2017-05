Bet-El : jets de pierres et cocktails Molotov sur les soldats de Tsahal

Près de 200 palestiniens s’attaquent au forces de Tsahal stationnées au Check point à l’entrée de la commune de Bet-El en Judée et Samarie aux suites d’une manifestation de soutien à la cause des terroristes palestiniens incarcérés dans les prisons israélienne, dont la grève de la faim se poursuit. Les soldats repoussent la foule à l’aide de grenades lacrymogènes et attendent des renforts et l’intervention de la police palestinienne.