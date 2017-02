BFM prend la défense du président américain Donald Trump

Alors qu’une multitude de médias internationaux prennent une position totalement anti-Trump, un seul journaliste a décidé de se démarquer. Jean Bernard Cadier, journaliste à BFMTV dément que Donald Trump ait évoqué un attentat imaginaire en Suède. En effet le président américain aurait parlé de violences perpétrées en Suède par les migrants et non d’attentat. « Si on ne veut pas être accusés de « fake news » soyons rigoureux » a déclaré le journaliste dans un tweet.