Bientôt des vols directs Tel Aviv Montréal

La compagnie aérienne canadienne Air Transat deviendra le premier transporteur à offrir des vols directs entre Montréal et Tel Aviv à partir de juin 2017. La compagnie aérienne a annoncé que les vols auront lieu deux fois par semaine entre les aéroports Ben Gourion et Montréal-Trudeau, les mercredis et dimanches, du 18 juin à la fin octobre, avec des Airbus A330-300.

Air Transat offrira également une gamme de forfaits, visites guidées et hôtels pour découvrir Tel Aviv et Jérusalem, ainsi que les nombreuses attractions touristiques de la région.