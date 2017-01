Bientôt des vols entre Israël et la Grèce à 49 euros

La compagnie aérienne chypriote TUS Airways, qui a commencé à opérer en avril 2016, a annoncé qu’elle commencerait à exploiter des vols directs, y compris des vols réguliers, de l’aéroport de Haïfa à Athènes, Rhodes et Kos en Grèce.

Ces routes s’ajoutent aux vols TUS de Haïfa à Larnaca et Paphos, et de l’aéroport Ben Gurion à Larnaca. ce qui donnera lieu à 26 vols hebdomadaires et 104 vols mensuels.

TUS a également l’intention d’offrir des vols attractifs de Haïfa à diverses destinations en Europe via Chypre à des prix extrêmement intéressants.

La liaison entre Haïfa et Athènes sera lancée le 2 mars 2017. Elle fonctionnera deux fois par semaine le dimanche et le jeudi. Les vols partiront de Haïfa à 9h00 et d’Athènes à 12h15. Les billets sont déjà disponibles à partir de Haïfa pour 49 € et d’Athènes pour 79 €. Taxes incluses, un aller-retour en mars, avril et mai coûtera € 135.