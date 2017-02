Abdul Rahman Al-Rashed, ancien rédacteur en chef du quotidien arabe londonien Asharq al-Awsat et directeur général de Al Arabiya News Channel, a rédigé des articles dans ces deux publications où il appelle le monde arabe et en particulier l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Jordanie, «à établir une puissance militaire commune pour faire face à l’expansion de l’Iran».

Al-Rashed a en outre critiqué l’affirmation selon laquelle les déclarations du président Donald Trump contre l’accord iranien renforcent les radicaux, a rapporté l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).