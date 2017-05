Le Costa-Rica était l’un des rares pays à voter systématiquement en faveur d’Israël dans le cadres de organisations internationales et les relations entre Israël et ce petit pays étaient au beau fixe, Israël apportant notamment son aide, sa technologie et son savoir-faire dans de nombreux domaines. Mais l’attitude de ce pays d’Amérique centrale a quelque […]

…Lire la suite