Binyamin Netanyahou devant les enquêteurs ce lundi

Selon le journaliste Moshé Nussbaum, Binyamin Netanyahou sera entendu pour la quatrième fois ce lundi par les enquêteurs de la police. Le Premier ministre israélien fait déjà l’objet depuis fin 2016 de 3 enquêtes : l’une pour des cadeaux luxueux que sa famille et lui sont soupçonnés d’avoir reçus de la part d’hommes d’affaires, la seconde pour avoir tenté de négocier une couverture journalistique plus favorable avec le patron du plus grand quotidien national payant. La troisième touche à l’achat de sous-marins de guerre à l’Allemagne.