Binyamin Netanyahou félicite Emmanuel Macron

Voici le communiqué de félicitation envoyé par Binyamin Netanyahou au nouveau président français : « Je félicite Emmanuel Macron pour son élection à la présidence française. Je compte travailler avec le président élu Macron pour saisir les différentes opportunités et faire face aux défis communs qui se présentent à nos deux démocraties. L’une des plus grandes menaces internationales est l’islam radical, qui frappe à Paris comme à Jérusalem et dans de nombreuses villes dans le monde. La France et Israël sont depuis longtemps des alliés, et je suis certain que nous approfondirons nos relations ».