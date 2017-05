« Bits of Gold », Roi du Bitcoin en Israël, fait la Une de la presse spécialisée.

« Bits of Gold » habite la « Bitcoin Embassy », un lieu convivial et amical de rencontre et de dialogue situé au centre de Tel Aviv (en face de la nouvelle bourse de Tel Aviv). Depuis quelques semaines, et avec l’impressionnante croissance de « l’économie bitcoin » dans le monde, la presse économique israélienne (The Marker, Calcalist, émissions télévisées) redécouvre le leader israélien du Bitcoin managé par Youval Rouach (franco-israélien). La startup va doubler ses effectifs pour faire face au courant d’affaires qui ne cesse de croître.

Jonathan Rouach, franco-israélien, patron de « Bits of Gold », vient de gagner avec son équipe la grande compétition du Bitcoin-Hackathon qui a eu lieu ce dernier week-end à Tel Aviv. Plus de quinze équipes étaient en compétition. Un bitcoin-hackathon est un événement où des développeurs se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours. Le terme est un mot-valise constitué de hack et marathon.

C’est à l’origine un rassemblement de développeurs organisés par équipe autour de porteurs de projet avec l’objectif de produire un prototype d’application en quelques heures. Sous forme de concours chronométré, l’équipe gagnante est généralement désignée par un jury à l’issue du temps imparti. La référence au Marathon se justifie par le travail sans interruption des développeurs pendant deux jours, généralement lors d’un week-end.

Etape 1. Présentation des idées (« pitch ») par les porteurs de projets

Vote des participants (ceux qui vont développer) pour retenir un nombre de projets proportionnel au nombre de présents, chaque projet retenu devant disposer d’au moins deux ou trois développeurs / designers.

Constitution des équipes et développement pendant environ 48 heures

Etape 2.

Démonstration des prototypes devant un jury de spécialistes

Etape 3.

Remise des prix

La « philosophie » du hackathon prend sa source dans les idées des communautés de développeurs du mouvement Free/Libre Open Source Software. Que ce soit au travers d’évènements festifs tels que le Burning Man ou plus studieux comme les barcamps, l’esprit communautaire a toujours été d’autant plus fort que les signes distinctifs sont nombreux : jargon technique, expertise pointue, mode de vie particulier.

L’ouverture est un héritage direct de l’esprit de l’open source. Elle se décline de plusieurs manières et notamment à travers l’entraide pendant le concours, où les échanges entre compétiteurs sont nombreux, facilités par la proximité, voire la promiscuité du lieu et une ambiance souvent festive. Au bout du compte, le résultat n’a pas plus d’importance que la course elle-même.

Le mérite est le principal moteur des participants à cette course. Les développeurs sont des auteurs compositeurs (au sens le plus large). À ce titre, ils cherchent principalement la reconnaissance des pairs, à même de juger la qualité du travail accompli, avant celle d’un public, partiellement profane.

L’expérimentation, et la sérendipité sont également très présentes dans ce type de manifestation.

Enfin la vitesse est une caractéristique déterminante de l’organisation. Le délai de réalisation extrêmement court introduit un stress positif dans les équipes. Il focalise les participants sur le résultat final. Il exclut tout ce qui pourrait retarder la réalisation : études de faisabilité, discussions stériles.