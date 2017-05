La blague du pape François sur le prêtre antisémite…qui fait rire les Juifs

Lorsqu’il reçoit une délégation juive, où au cours de réunions œcuméniques, le pape François aime raconter une blague, toujours la même, sur un prêtre antisémite. En 2013, il l’avait raconté face aux responsables du Congrès juif mondial (WJC) au Vatican qui avaient bien ri. En 2015, il recevait six des plus hauts responsables juifs avant l’audience générale inter-religieuse organisée pour le 50e anniversaire de la déclaration du Concile Vatican II Nostra Aetate. Là encore, l’assemblée avait apprécié.

L’histoire en question n’a rien de bien extraordinaire, mais elle traduit bien l’état d’esprit du pape François sur le lien historique qui unit Juifs et Catholiques. Il a encore répétée sa « blague » cette semaine, en recevant une délégation de juifs hassidiques.

« C’est l’histoire d’un prêtre profondément antisémite. À la messe dominicale, il entame son homélie en attaquant violemment les Juifs. Soudain, l’église tremble, le prêche s’interrompt… Jésus descend de la croix. Se tournant vers Marie, il dit : « Viens, maman. On ne veut pas de nous ici ».

A chaque fois qu’on l’interroge sur l’antisémitisme historique et parfois féroce de l’Eglise, le Pape, tout en reconnaissant les persécutions, discriminations et l’Inquisition, affirme haut et fort que « Juifs et Catholiques sont unis par la même racine ». Selon lui, « un Catholique ne peut être antisémite, car tous les Chrétiens ont des racines hébraïques »…et pourtant.