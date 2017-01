Bordeaux : Tracts antisémites et anti Valls

Des tracts antisémites et anti-Valls ont été découverts dimanche dans au moins deux bureaux de vote de la primaire du parti socialiste français. Un premier tract a été photographié sur la porte du bureau de vote du Grand Parc à Bordeaux. Il a été posté sur Twitter par l’ancienne ministre et députée socialiste Michèle Delaunay. « Honte à ceux qui souillent la démocratie », a-t-elle écrit. A Bordeaux encore, la section régionale du PS a remarqué le même tract dans un bureau de l’école primaire Albert Barraud. Des tracts antisémites et anti-Valls ont été découverts dimanche dans au moins deux bureaux de vote de la primaire du parti socialiste français.