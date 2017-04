Boris Cyrulnik le 27 avril au Campus Francophone du Collège Académique de Netanya

Le 27 avril, Boris Cyrulnik, psychiatre et écrivain s’exprimera au Campus Francophone du Collège Académique de Netanya lors d’une conférence intitulée » Destins croisés : Germaine Tillion et Simone Veil. » Cette communication s’inscrit dans le cadre du CYCLE D’ETUDES FEMMES, SOURCES ET MIROIRS DU MONDE organisé en partenariat avec l’Institut Européen Emmanuel Levinas de l’Alliance Israélite Universelle.