Boutih: « si Schiappa maintient ses positions sur la laïcité, elle ne tiendra pas longtemps »

Marlène Schiappa a été nommée mercredi secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes. Depuis, une tribune publiée en 2014 sur le Huffington Post, dans laquelle elle s’en prenait à la loi interdisant les signes religieux ostensibles à l’école, elle refait surface. Ce qui pourrait avoir des conséquences selon Malek Boutih, député socialiste de l’Essonne.

A peine nommée et déjà dans la tourmente? A 34 ans, Marlène Schiappa a été nommée ce mercredi secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement d’Edouard Philippe. Auparavant cette mère de deux enfants était élue de la société civile au Mans, adjointe au maire socialiste Jean-Claude Boulard, déléguée à l’Égalité (lutte contre les discriminations, égalité hommes-femmes, suivi de la charte LGBT). En 2008, elle a aussi créé le blog « Maman travaille », qui se présente comme « le premier réseau des mères actives », pour porter les revendications autour de l’égalité parentale, notamment la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.