Boxe Thai : une israélienne championne du monde

A seulement 22 ans d’âge, Nili Blake, israélienne religieuse, a été couronnée cette nuit championne du monde lors des finales du championnat mondial à Bangkok. C’est la quatrième fois en l’espace de cinq ans que la jeune boxeuse originaire de Bet Shemesh remporte le prix le plus prestigieux dans le domaine. Coïncidence ou pas, les sports de combats ont toujours été la source la plus prolifique de médailles sportives pour Israël, et Nili fait partie d’une nouvelle génération qui semble déterminée à améliorer le cv sportif de l’Etat Juif.