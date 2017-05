Un buste d’Elie Wiesel au Capitole ?

Les représentants Steve Cohen, démocrate du Tennessee, et Ileana Ros-Lehtinen, républicaine de Floride, ont présenté vendredi un projet de loi bipartisan pour commander un buste d’Elie Wiesel, Ros-Lehtinen a déclaré que la statue ou le buste d’Elie Wiesel au Capitole de Washington « lui rendra hommage et garantira que nous continuons à partager son histoire et à nous rappeler que, comme il l’a dit, ‘nos vies ne nous appartiennent pas à nous seuls, elles appartiennent à tous ceux qui ont désespérément besoin de nous’. »