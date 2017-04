Ça sent le gaz ! Une déclaration de la Maison Blanche à prendre avec des pincettes !Pour un raté, voilà un raté qui ne va pas manquer de faire le tour du monde. Il y a des sujets plus sensibles que d’autres. Hitler, les chambres à gaz, en font partie. Dire que le président syrien Bachar al-Assad avait fait pire qu’Adolf Hitler en utilisant des armes chimiques, semblant oublier les chambres à gaz et les six millions de morts de l’Holocauste ne serait venu à l’idée de personne. C’était oublier un peu vite un spécialiste en la matière, Sean Spicer. Ce porte-parole de la Maison Blanche est un habitué des sorties controversées mais il signe aujourd’hui, après bien des essais, son coup de maitre. Pour parler familièrement on pourrait dire que cela va sentir mauvais pour lui, et qu’il risque d’y avoir de l’eau dans le gaz des relations Trump-Spicer !