Cambriolage au château de la famille Rothschild

Selon les informations publiées par Europe 1, la propriété d’Édouard de Rothschild en Seine-et-Marne a été cambriolée hier soir. Des bijoux et de l’argent liquide ont été dérobés par un ou plusieurs cambrioleurs, avec un butin d’une valeur estimée entre 200 000 et 400 000 euros. La famille Rothschild n’était pas sur place, et ce sont les employés de maison qui ont prévenu la police, aux alentours de 22 heures. L’enquête est confiée aux policiers du commissariat local de Lagny-sur-Marne.