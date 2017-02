Campagne en Israël : que faire en cas de brûlure chez les enfants?

Pour faire suite au nombre toujours croissant de cas de brûlures chez les petits de 0 à 4 ans, le ministère de la santé israélien a décidé de prendre des mesures à la hauteur de la douleur intense et des séquelles le plus souvent irrémédiables que cela comporte…

« Compte tenu de la gravité de la morbidité et de l’ampleur de la gravité des blessures, le sujet de la prévention des brûlures chez les enfants sera inclus dans le plan national pour la prévention de blessures chez les enfants, sous la direction du Ministère de la Santé et en collaboration avec les organismes gouvernementaux concernés », peut-on lire sur le site dudit ministère.

Et il semblerait que le fait d’avoir pris conscience que les accidents étaient beaucoup plus nombreux en hiver et plus particulièrement en fin de semaine constitue, sans être un exploit, une première mesure d’importance…. Qui a mené à la création d’une commission spécifique…

Celle-ci a déterminé par exemple, « qu’en 2015, étaient arrivés 3200 enfants dans les salles d’urgence, hôpitaux et cliniques de BETEREM* suite à des brûlures causées par des liquides chauds renversés bien malencontreusement.

* (BETEREM travaille, en conformité avec la loi, avec les membres de l’assemblée générale, le conseil d’administration et un comité de vérification.) »

Et de poursuivre : « La majorité des accidents ont lieu dans la maison, dans la cuisine, la plupart à cause du manque de vigilance de la part des parents, des grands-parents et/ou des personnes qui ont mission de garder ces enfants.

Suite à un tel constat a été décrété pour la première fois en Israël, une semaine de sensibilisation chaque année pour prévenir au maximum tous risques de brûlures.

Une semaine qui prit effet immédiat à compter du 5 février dernier, et pendant laquelle d’importantes personnalités ont pris la parole.

Le député Yaakov Litzman, Ministre de la Santé a déclaré avoir conscience des malheurs occasionnés par de tels accidents et demandé à la société, à l’Etat, aux parents de s’impliquer pour apporter une réponse appropriée à ce douloureux problème qui, dans de nombreux cas aurait pu être évité en accordant plus d’attention et en respectant scrupuleusement quelques consignes de sécurité.

Des règles préventives simples comme « de ne pas laisser des boissons chaudes à la portée d’un petit jeune », de «tourner les poignées des casseroles vers le mur, ou poser la bouilloire ou la plaque de Shabbat hors de la portée des enfants.

Le Prof. Joseph Hayek, président du Comité National pour la prévention des brûlures, lui, a rappelé, ce qui parait d’une logique indiscutable… « Qu’il vaut mieux prévenir les brûlures que les traiter. Les brûlures constituent une grave atteinte au corps humain et les dommages qu’elles entrainent risquent de durer longtemps et d’être accompagnés de handicaps et de déformations. Chaque année, nous traitons des dizaines et des centaines d’enfants victimes d’accidents qui auraient pu être évités. Bien que nous soyons à la pointe de la médecine et du traitement des brûlures, le dommage est parfois irréversible et peut même engager le pronostic vital. Dans le cas de brûlures, la consultation et l’examen par un spécialiste en chirurgie plastique est essentiel afin de minimiser les dommages et d’obtenir de bons résultats au cours du traitement »….

Même s’il parait prudent de rappeler, qu’avant toutes choses, trois gestes doivent immédiatement vous venir à l’esprit :

Dans le cas de b rûlures causées par des liquides – Il est important de rincer la brûlure avec de l’eau courante tiède pendant environ vingt minutes.

– Il est important de rincer la brûlure avec de l’eau courante tiède pendant environ vingt minutes. Dans le cas de brûlures causées par du feu – Éloignez de la source du feu – faites rouler ou éteignez le feu avec tout tissu afin d’étouffer le feu – rincez à l’eau courante.

Et pour clore la série d’exemples :

Dans le cas de brûlures causées par de l’électricité – Éloignez les enfants de la source du flux électrique avec un objet non conducteur d’électricité…

(Ceci étant fait, … Dans tous les cas, il faut contacter un centre médical…)

Enfin, c’est monsieur Orly Silbinger, PDG de l’organisation ‘BETEREM’ pour la sécurité des enfants qui se chargea de conclure :

« De nombreux parents ne sont pas conscients de la gravité des brûlures causées par des liquides chauds: une longue hospitalisation d’ un ou deux mois, des traitements impliquant pour l’enfant et pour sa famille de grandes souffrances, des greffes de peau et un suivi pendant des années après l’accident. Le problème causé par des liquides chauds est quotidien, et n’implique pas de sensation de danger exigeant des règles de sécurité, contrairement à la vigilance requise pour traverser une route ou à la plage »….

Et Bely de terminer par un ou deux petits trucs…

Contre « l’eau qui brûle » – Pensez à faire installer un système qui en limite la température partout dans la maison, au sortir des robinets…

– Contre « l’eau qui noie » : Ne laissez jamais un enfant de moins de 5 ans seul dans la baignoire, pas même pour un instant… Un accident est si vite arrivé…

Car enfin, si l’eau est source de vie, elle peut-être cause de bien des malheurs