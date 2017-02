Canada : Une ancienne élue trouve des injures antisémites tracées dans la neige

Chris Melnick, qui était membre de l’Assemblée législative, a raconté à CBC Radio Canada, qu’elle est tombée sur ce symbole jeudi dernier en sortant son chien. En dessous du symbole, on pouvait lire l’inscription « Fuck jews », a-t-elle déclaré. Melnick a effacé ces inscriptions. Elle a expliqué qu’ils se trouvaient à proximité d’une école et qu’elle ne voulait pas que quelqu’un d’autre ne voie ce message haineux.« Pas besoin d’être juif pour comprendre que c’est mal. C’est de la haine, et la haine n’a pas sa place dans notre communauté », a-t-elle déclaré.