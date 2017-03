Ce Bédouin musulman défie les Juifs anti-israéliens

Les militants pro-israéliens s’efforcent de lutter contre la haine et la désinformation distillés par des anti-israéliens – et de plus en plus, par des antisémites sur les campus universitaires aux États-Unis, notamment du fait de « Juifs anti-israéliens ».

Un soldat bédouin de Tsahal récemment démobilisé a décidé de se joindre à la lutte contre la délégitimation d’Israël à l’étranger rapporte Aroutz 7.

Muhammad Kabiya, un bédouin israélien qui a récemment terminé son service dans l’armée israélienne au sein de l’armée de l’air israélienne, a déclaré que les critiques contre l’État juif à l’étranger montraient une ignorance remarquable d’Israël – en particulier de la part de Juifs anti-israéliens.

Muhammad Kabiya a grandi dans le village de Kabiya, qui a été nommé en hommage à sa famille, issue d’une longue lignée de bédouins qui ont soutenu Israël et l’entreprise sioniste. Son village était une des communautés arabes en Israël qui a soutenu l’état juif nouvellement formé en 1948 et a combattu en son nom.

Beaucoup de villageois et de membres de sa famille ont servi dans l’armée israélienne, a déclaré M. Kabiya. « Ma famille a sacrifié trois soldats dans les batailles d’Israël », a-t-il précisé.

Après avoir terminé son service militaire, M. Kabiya a continué son travail au nom d’Israël, devenant un consultant de Tsahal et un activiste pro-israélien.

Plus tôt cette année, Kabiya a fait une tournée de conférences dans les campus universitaires aux États-Unis, en défendant Israël, en arabe, face à des détracteurs arabes, et face à nombre de juifs « progressistes » qui ne connaissent rien sur l’Etat juif.

« Les gens ne savent rien de ce qui se passe ici [en Israël] », a déclaré M. Kabiya à Channel 10. « Je défends l’image de l’état qu’ils essaient de détruire. »

« Quand je suis arrivé pour l »Israel Apartheid Week’, je me suis confronté à des étudiants juifs qui prétendaient que le sionisme était comme le racisme. Je leur ai dit qu’ils devraient être embarrassés. Moi, Muhammad, un Israélien-Arabe, était celui qui avait besoin de sortir et de confronter les Juifs anti-Israël. Cela les a rendus fous. »

« Le premier jour un étudiant juif m’a donné un dépliant qui prétendait que « le sionisme est un racisme », a déclaré M. Kabiya. « Je lui ai dit « vous devriez avoir honte de vous-même », vous n’avez pas besoin de travailler avec des groupes dont le but est de répandre la haine et les mensonges contre l’État d’Israël, contre votre état, l’état des Juifs – je vous le dis en tant qu’Arabe israélien. »