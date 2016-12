Ce chanteur belge est furieux car les Juifs israéliens font trop d’enfants

Un acteur et chanteur belge a expliqué à l’un des hebdomadaires les plus lus de son pays qu’il était furieux à cause des «politiques de procréation des Juifs en Israël».

Wannes Cappelle, 37 ans, a fait ses remarques dans une interview publiée dimanche à De Zondag.

« La politique de procréation des Juifs en Israël, pour n’en citer qu’un exemple, est tout simplement un crime. Cela m’exaspère », a déclaré Cappelle en réponse à une question sur la question de savoir s’il peut« comprendre la peur de l’autre à la suite de ce que l’interviewer a défini comme « l’acceptation de l’extrême droite en Europe. »

Avant de mentionner Israël, Wannes, qui est également un musicien primé, a déclaré: «En face de Donald Trump, vous avez aussi Bernie Sanders, qui inspire l’espoir. Je fais de mon mieux pour être optimiste. Surtout je m’inquiète de la surpopulation. La race humaine est trop stupide pour la garder sous contrôle. »

Selon une étude réalisée en 2014 par le Centre Taub pour les études de politique sociale en Israël, l’État juif a « l’un des plus hauts taux de natalité dans le monde développé, avec une moyenne de trois enfants par femme contre une moyenne de 1,7 enfant dans l’OCDE. »

Israël, pays de 8,5 millions d’habitants, a une «politique gouvernementale qui encourage les naissances de diverses façons», ajoute le rapport, soulignant que «l’État offre un environnement relativement favorable aux mères qui travaillent, ce qui entraîne une participation relativement élevée des mères âgées de 25 à 44 ans au marché du travail.