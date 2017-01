Ce qu’a dit Netanyahou au chef de la Diplomatie norvégienne

Binyamin Netanyahou s’est entretenu hier matin à Jérusalem avec le ministre norvégien des Affaires étrangères Borge Brende avec qui il a signé une déclaration commune d’intention de promotion de la recherche et le développement entre les deux pays. Par ailleurs, se référant à la situation dans la région, Netanyahou a déclaré au ministre Brende que « la conférence de Paris est une imposture palestinienne sous les auspices de la France et destinée à prendre encore plus de positions anti-israéliennes. Cela fait reculer la paix, et nous ne serons pas liés ».