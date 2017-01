Ce soir à Jérusalem, enterrement des victimes de l’incendie dramatique de dimanche

Les funérailles de la mère et de ses quatre filles retrouvées mortes dimanche sont fixées à ce soir 22h30, à Har HaMenuchot à Jérusalem.



Les corps brûlés des filles et le corps sans vie de la mère (qui s’est pendue) ont été retrouvés dans leur appartement à Talpiot. Jusqu’à présent, l’enquête penche vers un acte criminel et un suicide commis par la mère.