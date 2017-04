Une cérémonie d’hommage aux policiers de Jérusalem s’est tenue aujourd’hui dans la capitale éternelle d’Israël.

La cérémonie a été suivie par le commandant du district, commandant du feu et ombrage Jérusalem, Jérusalem directeur MDA, des représentants de tous les organismes d’urgence et de sécurité dans la ville, les représentants des confessions chrétiennes et musulmanes et en présence de hauts gradés du comté, des officiers, des policiers, des bénévoles, des familles endeuillées et retraités.

Le commandant du district Nitsva Yoram HaLévy, a exprimé toute sa fierté de servir auprès des équipes en fonction dans la capitale israélienne de Jérusalem, il a ensuite rendu hommage aux policiers tombés dans l’exercice de leur fonction et également aux policiers blessés encore en convalescence évoquant un « héroïsme et une sacrifice sans pareil ». Il a enfin ajouté : «Nous sommes à la veille d’événements qui ont débuté par Yom Hashoah et il reste Yom HaAtsmaout, , la Journée de Jérusalem, le Ramadan, etc., que nous préparons. Je vous souhaite une bonne Fête de l’Indépendance avec beaucoup de fierté pour ce que nous avons déjà accompli et pour ce que vous deviendrez. »