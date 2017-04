Certains pays arabes changent de registre envers Israël à l’ONU

Un miracle ? Non juste une conséquence logique de l’action de l’administration Trump puisque c’est Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, officiellement nommée par le nouveau président américain le 20 janvier dernier, qui a tout simplement déclaré à la tribune de l’organisation : « La question israélo-palestinienne est importante, méritant une attention particulière. Mais c’est un problème qui n’a certainement pas manqué d’attention ici ».

Une entrée en matière délicate afin de mettre l’accent sur « La nature incroyablement destructrice des activités iraniennes et du Hezbollah dans tout le Moyen-Orient » qui, selon elle, « exige beaucoup plus » l’attention du Conseil de sécurité de l’ONU, lui qui tous les mois s’applique à tenir un débat relatif au Moyen-Orient et à la question palestinienne, et non des moindres.

En agissant de la sorte, Nikki Haley entend contrecarrer ces « séances de dénigrement d’Israël », comme elle l’affirme, coutumières des membres de l’ONU, et recentrer ainsi le débat sur les réels dangers qui menacent à l’heure actuelle le monde entier. « La façon dont on choisit de passer son temps est une indication de ses priorités », a-t-elle martelé dans ses remarques préliminaires.

Mais les révolutions ne se font pas en un jour, le bloc anti-israélien étant certainement plus déterminé que jamais à arriver à ses fins. Les gouvernements gauchistes sud-américains, tel que le Venezuela, la France, la Russie ou encore la Chine se sont cantonnés à mettre l’accent sur le conflit israélo-palestinien, le porte-parole sud-africain ayant déclaré que le Conseil de sécurité « ne devrait pas s’éloigner de la question centrale » lors de la discussion sur la région.

Les propos de Nikki Haley ont, néanmoins, interpellé certains États arabes qui se sont ainsi joints au débat, tels que les Émirats arabes unis dont le porte-parole a affirmé que l’implication de l’Iran dans d’autres conflits régionaux représentait « une menace existentielle pour le Moyen-Orient ». Les allocutions ont également porté sur le danger représenté par Téhéran et ses alliés dans la région, avec un focus particulier sur la Syrie et l’attaque récente au gaz sarin qui a décimé près de 89 civils.

Katja Epelbaum