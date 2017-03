Ces Israéliennes collaborent avec les Palestiniens pour « casser le mur »

Elles veulent briser le mur entre leurs deux populations et construire un pont à la place… Plusieurs dizaines de Palestiniennes et d’Israéliennes regroupées dans une ONG, The Parents Circle Families Forum, et ayant pour point commun d’avoir perdu un proche dans ce conflit ont manifesté vendredi à Jérusalem et dans ses environs. Puis elles ont symboliquement cassé un mur.

Les Israéliennes se rendent complices des extrémistes palestiniens en délégitimant la barrière de sécurité construite par Israël pour protéger sa population des attaques terroristes.