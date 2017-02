Ces ministres suédoises anti-israéliennes et « féministes » ont défilé en voile islamique devant les mollahs iraniens

Le ridicule continue de marquer les actions du gouvernement suédois, connu pour être le fer de lance occidental contre l’Etat juif. Cette semaine, c’est un à véritable défilé de mode islamique auquel se sont livrées une brochette de Ministres suédoises, à l’occasion d’une visite à Téhéran.

La ministre du Commerce suédoise Ann Linde et plusieurs femmes du gouvernement suédois ont suscité l’indignation en défilant voilées devant le président iranien Rohani, tout sourire en voyant ces Ministres se soumettre à la loi islamique avec une telle dhimmitude. Le gouvernement suédois prétend pourtant pratiquer « une politique étrangère féministe » – et anti-israélienne.

La photo a ému les réseaux sociaux. On y voit la ministre du Commerce et des relations avec l’UE suédoise Ann Linde et d’autres femmes membres du gouvernement défiler en hijab à Téhéran devant le président iranien Rohani samedi. Il s’agissait d’une délégation emmenée par le premier ministre suédois, Stefan Löfven, qui avait pour objet des transactions commerciales avec l’Iran.

UN Watch, une ONG basée à Genève qui se donne pour mission de surveiller la protection des droits de l’homme mise en œuvre par l’ONU, a fait un communiqué dénonçant «une marche de la honte» et ce «en dépit de la promesse de Stockholm de promouvoir internationalement «l’égalité de genre» et d’adopter une politique étrangère féministe ».

D’ailleurs, la numéro 2 du gouvernement suédois, Isabella Lövin avait récemment «fait le buzz» en postant sur Twitter une photo d’elle et son équipe après l’élection de Trump, posant en train de signer un accord sur le climat. Une image qui n’était pas sans rappeler le cliché montrant Trump signant un décret contre l’IVG entourés d’hommes, ce qui avait suscité l’ire des féministes. De nombreux internautes ont moqué le deux-poids deux mesures du gouvernement et le décalage entre ces deux images…