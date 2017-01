Ces rabbins américains qui ignorent Israël mais se préoccupent des migrants musulmans

On savait que les Juifs américains n’étaient pas des plus préoccupés par Israël, qui apparait comme un sujet mineur dans l’échelle des priorités au sein de la communauté. Plus de 1 500 rabbins américains ont par contre signé une lettre demandant à l’administration Trump entrante de maintenir le programme fédéral de réinstallation des réfugiés.

HIAS, un organisme juif mondial sans but lucratif qui protège les réfugiés, a publié la lettre mercredi. Autrefois connue sous le nom de Société hébraïque d’aide aux immigrants, l’agence a été fondée en 1881 pour aider les immigrants juifs à fuir les pogroms en Russie et en Europe de l’Est.

« L’histoire juive témoigne du choix critique que doit faire notre pays: savoir secourir ceux qui en ont besoin ou construire des barrières pour les empêcher d’entrer », écrivent-ils. « Les Juifs ont vu l’Amérique à son meilleur, et nous savons à quoi cela ressemble pour notre pays que de donner la chance à un nouveau départ. »

La lettre avertit également ce qui pourrait arriver si les États-Unis fermaient leurs portes aux réfugiés.

« Nous avons vu la xénophobie accabler la capacité de compassion de notre pays, et nous avons vu les portes claquer dans nos plus grandes heures de besoin. Des restrictions sévères ont fait courir des dangers à de nombreux immigrants juifs. »

«En tant que rabbins, nous prenons au sérieux la phrase biblique de « bienvenue à l’étranger ». Fondés sur notre histoire et nos valeurs, nous continuerons à élever notre voix pour soutenir les réfugiés et appelons notre grande nation à défendre son héritage d’accueil.