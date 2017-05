C’est la 3ème Nuit de la Philosophie à Tel-Aviv

Après les succès des deux précédentes éditions, l’Institut français d’Israël et le Goethe Institut proposent cette année encore une Nuit de la Philosophie à Tel Aviv, en partenariat, avec l’Institut polonais, l’Institut Van Leer, l’Institut Cohn et l’Université de Bar-Ilan. L’événement, coordonné par le philosophe Raphael Zagury-Orly, qui en assure le commissariat, Tilla Rudel, attachée culturelle et directrice adjointe de l’Institut français d’Israël, et Wolf Iro, Directeur de l’Institut Goethe, se tiendra le jeudi 25 mai 2017. Toute la nuit, le public est invité à participer à des discussions, conférences et panels autour de grandes thématiques philosophiques actuelles.