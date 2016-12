Cette décision de Donald Trump ne va pas plaire à la gauche israélienne

Lors d’une réunion avec des Juifs orthodoxes jeudi dernier, Donald Trump a nommé ses deux conseillers spéciaux concernant Israël – et ces nominations sont de très mauvaise augure pour la gauche israélienne car les deux personnalités sont de fervents soutiens au droit d’Israël et du peuple juif à vivre en Judée et Samarie.

Le premier conseiller est l’avocat de M. Trump, Jason D. Greenblatt, un avocat immobilier de Teaneck, dans le New Jersey, et David M. Friedman du cabinet d’avocats Kasowitz.

« Je ne pense pas pouvoir trouver mieux », a déclaré M. Trump. « Jason est un avocat extrêmement talentueux, l’un des grands avocats en droit immobilier de la Ville de New York, et il es passionné par Israël. Quand il part en vacances, il va en Israël ».

M. Greenblatt est très favorable à la présence juive en Judée-Samarie, et M. Friedman est un commentateur de premier plan chez nos confrères d’Arutz Sheva tout en étant président de l’association American Friends of Bet El.

M. Friedman a déclaré vendredi à Arutz Sheva: «La confiance de M. Trump est très flatteuse. Mes vues sur Israël sont bien connues, et je le conseillerais en cohérence avec mes opinions, sachant que les intérêts géopolitiques de l’Amérique seront mieux garantis avec un Israël fort et sécurité, avec Jérusalem comme capitale indivisible. »