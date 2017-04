Cette fois c’est démontré. Le premier alphabet fut de l’hébreu primitif

Après plusieurs années d’étude, Pr Douglas Petrovich, archéologue, épigraphe et professeur d’études d’Egypte Antique à l’Université Wilfrid Laurier à Waterloo- Canada, estime qu’il a rassemblé suffisamment de preuves pour établir le fait que, non seulement l’alphabet était en usage plusieurs siècles avant la période habituellement avancée, mais de plus, qu’il était bien une forme d’Hébreu primitif, idée « impensable » jusqu’ici.

L’épigraphie est l’étude des inscriptions, consistant à en faire des classifications et à rechercher les plus infimes distinctions entre les différents systèmes d’écriture, tout en leur donnant un sens et en définissant le contexte culturel dans lequel elles ont été écrites.

Rappelons qu’en 1904/5, Sir Flinders Petrie, le père de l’archéologie égyptienne, et sa femme Hilda ont découvert plusieurs inscriptions alphabétiques rudimentaires dans les mines de cuivre et de turquoise, dans la péninsule du Sinaï. Sir Alan Gardiner, le plus éminent linguiste de son temps, déchiffra plusieurs de ces écritures et affirma qu’elles représentaient une forme primitive d’alphabet et qu’elles utilisaient un langage sémitique.

Cette écriture est connue sous le nom de « Proto-Sinaïtique » et fut datée vers l’Age de Bronze moyen, entre1600/1500 av JC. – William Foxwell Albright 1891-1971, l’américain connu comme le père de l’archéologie biblique popularisa l’idée que ces écrits étaient sémitiques et beaucoup acceptèrent l’hypothèse que « des esclaves hébreux » étaient les auteurs de ces inscriptions.

Les spécialistes s’accordent à penser que les Hiéroglyphes égyptiens ont été utilisés comme base pour créer 22 lettres alphabétiques représentants les sons consonnes du langage sémitique des écritures. Les premières écritures admises par les spécialistes comme utilisant une écriture « Hébraïque » sont toutes datées après 1000 av JC et classées comme utilisant l’alphabet « Paléo-Hébreu », très semblable à l’écriture phénicienne. Et Wikipédia affirme le paradigme que « L’alphabet phénicien, appelé conventionnellement l’alphabet Proto-Cananéen pour les inscriptions plus anciennes qu’environ 1050 av JC, est l’alphabet authentifié le plus ancien» – Le courant majoritaire des chercheurs estime ainsi que les écritures alphabétiques sont sémitiques et que l’Hébreu n’est qu’une des variétés des nombreux langages sémitiques en usage à l’époque.

Cependant, en 1999, John et Deborah Darnell firent une découverte étonnante dans un lieu appelé Wadi el-Hol en Moyenne Egypte. Il s’agit d’inscriptions alphabétiques, un système hybride entre symboles hiéroglyphiques et symboles alphabétiques. Une fois de plus est confirmée l’idée du passage direct des hiéroglyphes aux écritures sémitiques.

La surprise de cette découverte vient du fait que ces écritures datent de la 12ème dynastie qui, en termes conventionnels, correspondent aux alentours de1850 av JC. (époque biblique de Joseph en Egypte)- L’égyptologue David Rohl a émis en 2002 la théorie que l’origine de l’écriture alphabétique viendrait de Joseph pendant sa période de pouvoir en Egypte et que ce système a pu donc être développé ensuite par Moïse lui permettant ainsi d’écrire les cinq premiers livres de la Bible au Mont Sinaï : « … il fallait les compétences multilingues d’un Prince d’Egypte Hébreu, éduqué, pour faire de ces premiers simples graffitis une écriture fonctionnelle, capable de transmettre des idées complexes et un narratif courant.

Les Dix Commandements et les Lois de Moïse ont été écrites en Proto-Sinaïtique. Le père du peuple d’Israël – qui maitrisait à la fois la littérature épique égyptienne et mésopotamienne – aura aussi été le géniteur des écritures alphabétiques Hébraïque, Cananéenne, Phénicienne, Grecque et donc de l’alphabet occidental moderne »