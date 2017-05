Cette grand-mère déteste les Juifs plus que tout au monde

Une négationniste notoire en Allemagne vient d’être condamnée à huit mois de prison vendredi, après avoir affirmé que les Juifs ne furent jamais exterminés dans le camp de concentration d’Auschwitz, selon le journal Deutsche Welle.

Ursula Haverbeck a dit qu’il était «facilement démontrable» qu’Auschwitz n’était rien de plus qu’un camp de travail. La vieille femme, âgée de 87 ans – qui a été surnommée la « grand-mère nazie » par les médias allemands – a usé de tels propos dans une lettre qu’elle a écrite en février dernier au maire de Detmold, en Allemagne, pour prendre la défense de l’ancien garde d’Auschwitz Reinhold Hanning, qui a été condamné en juin à cinq ans de prison pour complicité d’assassinat de plus de 170 000 personnes, dont la plupart étaient juives.

Le juge a estimé que Mme Haverbeck manquait « de respect » pendant la procédure et qu’elle avait fait des commentaires offensifs dans la salle d’audience. La négationniste envisage de faire appel de sa condamnation.

Elle avait déclaré à la télévision que l’Holocauste était « le plus grand et le plus durable mensonge de l’histoire », et Daily Mail a indiqué qu’elle était amie avec Gudrun Burwitz, la fille aînée du chef SS Heinrich Himmler.