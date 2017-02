Charmants extraits du livre de Meklat: « -tain de sales -utes de feujs »

Le protégé du show-biz et des médias en France, Mehdi Meklat, sous-diplômé hissé en icône bien-pensante malgré ses dérapages antisémites, anti-blancs, homophobes et misogynes, est également « écrivain ». Mme Taubira a trouvé ses écrits « beaux et profonds ». Même lorsqu’il parle des « -tain de sales -utes de feujs »?