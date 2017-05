Chasse à l’homme en Europe pour stopper le réseau Abedi

Les services de renseignements et de sécurité britanniques se sont lancés dans une course contre la montre, mercredi 24 mai, afin d’empêcher des attentats terroristes supplémentaires et considérés comme « imminents », dans le pays, à la suite de l’attentat-suicide à la bombe de lundi à Manchester, qui a fait 22 morts et 64 blessés – dont 20 sont considérés comme en situation critique.

Les services de renseignements pensent à présent que le terroriste-suicide, Salman Abedi, 22 ans, a fabriqué ou demandé la fabrication (à un tiers) de plusieurs engins explosifs et qu’il les a fait parvenir à d’autres membres de ce réseau, afin qu’ils soient utilisés ou en vue d’ubne distribution ultérieure afin de commettre d’autres attentats. Ils sont parvenus à ces conclusions, à partir de preuves démontrant qu’il y avait eu plus qu’un seul engin découvert lors des fouilles à son adresse, dans un quartier du Sud de Manchester.

Pour la première fois depuis 2003, par conséquent, l’armée britannique est déployée dans des centre-villes à travers tout le Royaume-Uni. Le Premier Ministre Theresa May a élevé le niveau d’alerte terroriste mardi soir, au niveau « critique » et mobilisé 3.000 soldats pour procéder à des patrouilles en armes dans les villes et les centres de rassemblements de foules, les gares ferroviaires, les aéroports et les institutions publiques. Le Parlement et Buckingham Palace sont fermés aux visiteurs et encerclés par des hommes de troupe en armes.

Les services de sécurité et de renseignements britanniques reconnaissent bien volontiers que Salman Abedi était connu des services de police – mais qu’il n’était pas considéré représenter un « haut risque ». Le quartier du Sud de Manchester, où le terroriste conservait une de ses adresses valides, est connu comme l’antre d’au moins 16 extrémistes musulmans qui sont partis en Syrie. Certains y ont « été tués en combattant pour Daesh. Mercredi, cinq autres suspects ont été arrêtés au titre de leur collusion avec Abedi.

D’autres faits sont progressivement apparus de l’enquête sur le terroriste de Manchester, natif de cette ville et enfant de parents libyens qui s’est fait expulser de l’université après de années de cours, et qui indiquent qu’il est parvenu à échapper aux radars durant un certain temps, tout en rassemblant le matériel nécessaire à la confection de bombes. En effet, on a depuis lors, découvert qu’il avait pu librement circuler et voyager en Libye et qu’il n’est revenu à domicile que quelques jours avant de se rendre au Centre bondé l’Arena de Manchester pour faire exploser de jeunes fans de musique de variété, sans jamais déclencher l’alerte rouge.

Les Britanniques sont aussi embarrassés par leurs divergences d’opinion avec les autorités françaises pour déterminer quelle est l’organisation terroriste qui dirige Abedi et ses complices, bien que l’Etat Islamique ait revendiqué cet attentat. Les responsables des services de renseignements anti-terroristes britanniques pensent qu’il appartenait au Groupe de Combat Islamique Libyen – le LIFG, dont l’un des dirigeants est réputé être un expert de la fabrication de bombes. Ce groupe est basé en Libye, où les parents et proches d’Abedi vivent encore. Son père et son frère y ont été arrêtés hier. Ayant ses racines historiques au sein d’Al Qaïda, le LIFG a combattu contre le colonel Kadhafi, et y a été réprimé, quand le régime était en palce. Certains de ses dirigeants qui se sont enfuis en exil ont atterri à Manchester.