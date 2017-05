Le chef d’état-major américain en visite en Israël. Au programme : La Syrie et la dégradation dans la péninsule du Sinaï

Le général Joseph Dunford, actuellement en visite officielle en Israël, rencontrera le Premier ministre, le Ministre de la Défense et le chef des armées Gadi Eisencott. Cette visite a pour but de mettre en place des options pratiques en vue de l’arrivée en Israël de Donald Trump, et se concentrera sur les répercussions des combats en Syrie et de la prise de contrôle de l’EI dans le Sinaï sur la situation frontalière israélienne.