En 2016, plus de 4,7 milliards de dollars ont été investis dans la Tech israélienne au travers de 659 deals (d’après IVC), le Ministère de l’économie évalue la part des investissements étrangers «entre 60 et 80%» sur l’année. «L’opération la plus emblématique est bien sûr le rachat de Mobileye par l’Américain Intel (intervenue début 2017 ndlr) », précise le ministère. (French Web)