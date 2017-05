Christian Estrosi : « Il faut s’inspirer du modèle sécuritaire de nos amis israéliens »

Le maire de Nice Christian Estrosi a appelé mardi à s’inspirer du modèle sécuritaire israélien après l’attentat de Manchester qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés.

« Lorsque je regarde le modèle israélien, où sur l’espace public, lorsque le terroriste sait qu’il est cerné à l’intérieur d’un espace contenu, avec une filtration par des portiques électroniques, des caméras… c’est à l’extérieur, on l’a vu avec Manchester d’ailleurs, que les terroristes frappent », a-t-il déclaré sur RMC.

« Aujourd’hui, on sait maîtriser, à la fois par la vidéosurveillance mais aussi par la reconnaissance faciale, c’est le système de nos amis israéliens. On ne peut gagner cette guerre qu’avec les lois de la guerre et non celles de la paix », a-t-il poursuivi.