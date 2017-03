Chroniques de Suède: l’Allemagne demande la prudence à ses touristes à cause du terrorisme islamiste

Le Ministère des affaires étrangères allemand est inquiet pour la Suède. Les voyageurs séjournant à Stockholm sont invités à se déplacer avec prudence en ville ainsi que dans les transports en commun, à éviter les grandes foules et dans tous les cas à suivre les instructions des forces de sécurité suédoises . En particulier pendant les fêtes religieuses et lors des grandes manifestations telles que concerts ou festivals, il est recommandé d’être très attentif et de faire preuve de la plus grande vigilance.

En raison de la situation actuelle des réfugiés, la Suède a temporairement réintroduit des contrôles aux frontières.