La cinglante condamnation de l’ONU aux Palestiniens : « La glorification du terrorisme est l’un des obstacles à la paix »

Un représentant du Secrétaire Général des Nations unies Antonio Guterres a dénoncé dimanche la glorification du terrorisme par l’Autorité palestinienne qui a donné le nom d’une femme terroriste à un centre pour femmes, rapporte le Jerusalem Post.

« La glorification du terrorisme ou les auteurs d’actes terroristes odieux est inacceptable en aucune circonstance », a déclaré le représentant du Secrétaire Général de l’ONU. « L’ONU a réclamé à maintes reprises la fin de l’incitation à la violence et à la haine, car ils sont l’un des obstacles à la paix », a-t-il ajouté.

Le centre porte le nom de Dalal Mughrabi. Le 11 mars 1978, Mughrabi et plusieurs autres terroristes du Fatah avaient débarqué sur une plage située à proximité de Tel-Aviv, détourné un bus sur la route côtière d’Israël et assassiné 37 civils, dont 12 enfants. Plus de 70 personnes avaient été blessées.