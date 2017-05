La colonisation arabe des Lieux Saints du judaïsme en question

Le 24 mai 2017, l’Etat d’Israël a célébré le cinquantième anniversaire de la réunification de sa capitale Jérusalem, survenue le 28 Iyar 5727 (7 juin 1967 dans le calendrier grégorien). A cette date, Jérusalem a été déclarée : «réunifiée et capitale éternelle et indivisible du peuple juif ». Lors de son allocution à la Knesset, 50 ans plus tard, le Premier Ministre Benjamin Netanyahu a promis que : « Le Mont du Temple et le Mur de l’Ouest resteraient toujours sous souveraineté israélienne ». La « journée de Jérusalem » a toutefois été marquée par des incidents sur le Mont du Temple, initiés par les palestiniens qui contestent la souveraineté israélienne sur le site. Le problème est en réalité, double : il y a tout d’abord celui de la « colonisation arabe des Lieux Saints du Judaïsme » que les palestiniens refusent d’admettre et, ensuite, les difficultés que rencontre l’Etat juif pour exercer cette souveraineté.

Lors des célébrations du 24 mai 2017, la police israélienne a expulsé dix activistes juifs appartenant à une organisation qui se fait appeler « retour sur la Montagne ». Il s’agit de personnes venues prier sur le Mont du Temple, en invoquant le droit « d’y appliquer une souveraineté juive totale» (théoriquement, les juifs ne sont pas autorisés à prier sur le site). Fustigeant les arrestations de la police israélienne, ils ont lancé : «Il est temps, cinquante ans après la libération du mont du Temple, que la police israélienne cesse de se comporter comme un régime jordanien qui arrête les juifs osant s’incliner sur le site le plus sacré du peuple juif». (La visite du site par les israéliens en compagnie des enfants est vivement encouragée par certains membres du gouvernement, notamment la Ministre israélienne de la Culture, Miri Regev).

Par ailleurs, d’autres violences ont opposé des centaines de Juifs venus prier sur le Mont du Temple en chantant l’hymne israélien « la Hatikva », et une organisation jordanienne se faisant appeler « les gardiens de la fondation islamique » qui invoque le droit d’administrer les Lieux (sic).

Pour sa part, le gouvernement jordanien a condamné les incidents survenus à Jérusalem, estimant qu’il s’agit de « provocations contre les musulmans » (sic). Aussi, le Ministre des Affaires étrangères jordanien a-t-il répété la position de la Jordanie concernant le respect de l’accord sur le statu quo, qui autorise uniquement les musulmans à venir prier sur le site.

Les palestiniens doivent donc cesser de nier la réalité.