Combien de demandeurs d’asile en Israël ?

En Israël, plus de 10 000 personnes, notamment originaires d’Erythrée et du Soudan, attendent encore une décision concernant leur demande d’asile. Entre juillet 2009 et février 2015, seuls 45 demandeurs sur un total de 17 778 se sont vu accorder l’asile en Terre Sainte. En 2015, le nombre de demandes traitées n’a été que de 909 qui, hormis deux, ont toutes été refusées. La plupart des Africains avaient gagné Israël par voie terrestre entre 2010 et 2012. Dorénavant, une barrière élevée sépare la frontière israélienne de l’Egypte.