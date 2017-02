Combien de millionnaires et de milliardaires en Israël ?

Selon le Crédit Suisse, il y a dans le pays 105 000 millionnaires et 18 milliardaires. En un an le nombre de millionnaires a augmenté de 20% et en 16 ans la fortune individuelle moyenne a doublé parvenant à 176 000 $, pour une dette moyenne de 29 800$