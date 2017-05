Combien de Palestiniens attendant en Egypte l’ouverture de la frontière avec Gaza ?

Le 6 mai dernier, le terminal de Rafah a ouvert pour trois jours pour le passage entre l’Egypte et la bande de Gaza. Il était fermé depuis deux mois. Des matériaux de construction, y compris du ciment, ont été introduits dans la bande de Gaza. Plus de 20 000Palestiniens se trouvent en Egypte et attendent d’entrer dans la bande de Gaza.