Le comité directeur de l’Unesco, ratifie la résolution anti-israélienne sur Jérusalem

Le comité directeur de l’Unesco, a ratifié la résolution anti-israélienne sur Jérusalem adopté la semaine dernière et qui stipule que “toutes les mesures (…) prises par Israël, une puissance occupante, qui ont altéré ou visent à altérer le statut de la Ville sainte de Jérusalem” seront “nulles et non avenues et doivent être annulées”.