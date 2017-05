A la frontière nord avec le Liban, un citoyen libanais s’est infiltré en Israël jeudi. déjouant la surveillance des garde-frontières de Tsahal.

Le clandestin a été retrouvé à Kiryat Shmona et été ramené au Liban ce matin. Après enquête militaire, le commandant de l’unité concernée a été révoqué et quatre autres officiers et soldats ont fait l’objet de poursuites disciplinaires.