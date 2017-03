Comme en Afrique: un rhinocéros de Thoiry a été tué, sa corne braconnée

C’est une première dans un zoo européen. Un rhinocéros du parc de Thoiry (Yvelines) a été découvert tué par balles ce matin, une de ses cornes sectionnées rapporte France Bleu.

C’est une soigneuse qui a fait la choquante découverte ce mardi matin alors qu’elle allait faire sortir les rhinocéros. Parmi eux, Vince, un rhinocéros blanc de 5 ans, gisait mort avec plusieurs impacts de balles à la tête, l’une des ses défenses découpée à la tronçonneuse. Pour atteindre leur cible, les malfaiteurs ont brisé les protections de sécurité, fracturé plusieurs portes et cadenas. Un acte de braconnage inédit.

Les salariés de Thoiry sont sous le choc et les gendarmes de la brigade de recherches de Mantes-la-Jolie chargés de l’enquête sont « estomaqués », selon le directeur général du parc. Thierry Duguet ne cache pas non plus son émotion. Le parc, qui a toujours été mobilisé contre le trafic de corne de rhinocéros, avait organisé une grande conférence sur ce thème en 2013. Mais que ce fléau frappe loin de l’Afrique, au cœur du parc francilien était « inimaginable » pour Thierry Duguet. « Nos collègues directeurs de parcs européens sont sidérés », ajoute-t-il.