Comment E. Macron a ouvert la boîte de Pandore avec son discours sur la colonisation

Pour M. Macron, la colonisation est un crime contre l’humanité, une déclaration polémique qui ne cesse de provoquer le débat en France, mais avec Israël en ligne de mire?

Selon une majorité de Français, « la colonisation est effectivement un crime contre l’humanité et le gouvernement devrait présenter des excuses officielles pour les meurtres et exactions commis durant la colonisation », rapporte un sondage.

Plus de 50% des sondés par l’institut IFOP se déclarent d’accord avec son discours à la télévision algérienne. C’est le cas de 65 à 70% des sondés se situant « à gauche » (Front de Gauche, Parti Socialiste) et des jeunes de moins de 35 ans. Mais on constate également que près d’un tiers des sympathisants du Front National estiment eux aussi, que la colonisation est un crime contre l’humanité.

Tout est donc prêt pour faire payer à l’Etat juif une « colonisation » fantasmée sur sa terre ancestrale, et matraquée à coups de JT et de journaux papiers, afin de se faire pardonner la colonisation historique de l’empire français…