Comment vérifier l’authenticité d’une signature manuscrite ?

La signature sur surface numérique ou à l’aide d’un stylo électronique remplace de plus en plus souvent la signature manuscrite, mais elle restait falsifiable jusqu’ici. Alona Levy, étudiante en maitrise du Département de génie industriel de l’Université de Tel-Aviv a développé, sous la direction du Dr. Erez Shmueli, et en collaboration avec le Prof. Yuval Alovitz de l’Université Ben Gourion, un logiciel qui permet aux montres intelligentes ou « SmartWatch » de vérifier l’authenticité de la signature manuscrite de ceux qui les portent.