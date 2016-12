Compétitivité : Israël dans le Top 15 mondial

Dans le « Classement annuel de la compétitivité mondiale » pour l’année 2016, Israël est toujours classé dans le TOP 15 en Information et Technologie, en main d’œuvre qualifiée, dans l’ouverture aux marchés internationaux et en nombre de Prix Nobel ramenés à la population. Dans le classement général, qui comprend les indicateurs de gouvernement, bureaucratie, infrastructure et activité économique, Israël est en mauvaise place. Globalement, Israël se retrouve à la 21ème place.