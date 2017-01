Conclusion de l’enquête : Le terroriste au camion-bélier a été tué par un soldat

L’analyse médico-légale a établi que le terroriste auteur de l’attentat au camion bélier le 8 janvier dernier à Jérusalem avait été tué par une balle de 5,56 millimètres trouvée dans sa tête et non par l’une des balles de neuf millimètres trouvées dans son corps, ce qui indique que c’est bien l’un des soldats qui a tué le terroriste et non le guide touristique Eitan Rund, qui avait déploré l’hésitation des soldats à faire usage de leurs armes.